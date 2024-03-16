Спасатели завершили поисковые работы в Сумах на месте попадания дрона в многоэтажку

В целом спасательно-поисковые работы продолжались более трех суток.

Спасатели завершили аварийно-розыскные работы на месте вражеской атаки российских агрессоров в Сумах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.

"В первые часы специалисты ГСЧС спасли 10 жителей разрушенной многоэтажки, из которых пять деблокировали из-под завалов", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что из-под завалов деблокировали тела троих погибших.

Спасатели провели демонтаж разрушенных строительных конструкций и расчистку места происшествия от обломков строительных конструкций.

"В развернутом спасателями Пункте несокрушимости 308 граждан получили консультативную помощь в решении бытовых и других проблем, еще 60 получили психологическую помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 марта в Сумах дрон попал в многоэтажку.

Кроме того, мы ранее информировали, что

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