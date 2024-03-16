Спасатели завершили поисковые работы в Сумах на месте попадания дрона в многоэтажку

В целом спасательно-поисковые работы продолжались более трех суток.
Спасатели завершили аварийно-розыскные работы на месте вражеской атаки российских агрессоров в Сумах.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.
"В первые часы специалисты ГСЧС спасли 10 жителей разрушенной многоэтажки, из которых пять деблокировали из-под завалов", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что из-под завалов деблокировали тела троих погибших.
Спасатели провели демонтаж разрушенных строительных конструкций и расчистку места происшествия от обломков строительных конструкций.
"В развернутом спасателями Пункте несокрушимости 308 граждан получили консультативную помощь в решении бытовых и других проблем, еще 60 получили психологическую помощь", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что 13 марта в Сумах дрон попал в многоэтажку.
Кроме того, мы ранее информировали, что
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