Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Спасатели завершили работы по ликвидации последствий вражеского ракетного удара по Сумам

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
76
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Спасатели завершили работы по ликвидации последствий вражеского ракетного удара по Сумам

Фото с места ракетного удара по Сумам

В Сумах подразделениями ГСЧС завершены работы по ликвидации последствий вражеского ракетного удара

Из-под завалов спасатели деблокировали двоих пострадавших — мужчину, 1953 г.р. и женщину, 1958 г.р.

Об этом сообщают сумские спасатели в социальных сетях.

«Произведена очистка территорий частных домовладений от остатков строительных конструкций. С помощью специального материала восстановлено 58 кв. м кровель жилых домов, а также закрыта пленкой и другими строительными материалами 42 окна. Всего для оказания помощи привлекалось 52 спасателя и 10 единиц техники ГСЧС», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 8 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Сумам и попала по жилому микрорайону. В результате попадания три человека ранены, двое из которых удалось спасти из-под завалов.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
76
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация