Спасатели завершили работы по ликвидации последствий вражеского ракетного удара по Сумам

Из-под завалов спасатели деблокировали двоих пострадавших — мужчину, 1953 г.р. и женщину, 1958 г.р.

Об этом сообщают сумские спасатели в социальных сетях.

«Произведена очистка территорий частных домовладений от остатков строительных конструкций. С помощью специального материала восстановлено 58 кв. м кровель жилых домов, а также закрыта пленкой и другими строительными материалами 42 окна. Всего для оказания помощи привлекалось 52 спасателя и 10 единиц техники ГСЧС», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 8 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Сумам и попала по жилому микрорайону. В результате попадания три человека ранены, двое из которых удалось спасти из-под завалов.