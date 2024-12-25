Спасательная операция в Кривом Роге завершена: сколько людей пострадало

Ночью 25 декабря в Кривом Роге завершилась поисково-спасательная операция после ракетного удара в сочельник. Общее количество пострадавших составляет 17 человек, в том числе девушки 14 и 16 лет. Погиб 43-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В доме разрушен подъезд с четвертого по первый этажи. Еще 4 многоквартирных дома повреждены. Изувечены и 9 магазинов, 3 заведения питания, более двух десятков авто", — отметил он.

Как отмечалось, к вечеру 24 декабря россияне нанесли ракетный удар баллистике по Кривому Рогу. По состоянию на 20:33 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что количество пострадавших возросло до 15 человек.

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