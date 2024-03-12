Спасательная операция в Кривом Роге: Зеленский показал первые кадры

В результате преступного российского удара известно о 2 погибших. Многие ранены, среди них тяжелые.
В Кривом Роге сейчас идет спасательная операция после российской ракетной атаки.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.
По его словам, оккупанты попали в девятиэтажный жилой дом. Многие раненые, среди них тяжелые. Есть и ребенок. По состоянию на данный момент известно о двух погибших. Под завалами ищут людей.
"Мои соболезнования родным и близким. Я благодарен каждому и каждому, кто работает там, на месте, спасает, оказывает медицинскую помощь. Поручил как можно быстрее обеспечить помощью всех, кто в этом нуждается", – сказал Зеленский.
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Спасательная операция в Кривом Роге! Зеленский показал последствия российского удара!
Напомним, что вечером, 12 марта, оккупанты ударили по многоэтажке в Кривом Роге. Сейчас известно о 30 пострадавших и 2 погибших.
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