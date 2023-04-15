Спасательная операция в Славянске: Зеленский рассказал о гибели маленького мальчика

Украинский лидер заявил, что ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать.

В субботу, 15 апреля, в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности своего разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, о спасательной операции в Славянске, о новых санкциях против россиян и перспективе привлечения РФ к ответственности за военные преступления.

ТСН.ua собрал главное из речи украинского лидера.

О разговоре с Макроном

По словам Зеленского, его разговор с президентом Франции длился почти полтора часа. “Успели пройтись по всем ключевым вопросам безопасности, которые есть на повестке дня – нашей, в Украине, очень важно, и вообще в Европе. Это фронт, наши возможности двигаться, действовать, возвращать свободу и справедливость людям на тех территориях, которые пока, к сожалению, оккупированы Россией”, – рассказал украинский президент.

Не обошли вниманием в разговоре недавний визит Макрона в Китай.

"Эммануэль проинформировал меня о деталях и итогах визита в Китай. И я благодарю за четкую поддержку тех принципиальных вещей, которые объединяют всю нашу антивоенную коалицию... Каждый пункт Устава ООН должен заработать снова – ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать”, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что именно для этого существует украинская формула мира, которую тоже сегодня подробно обсудили с Макроном, как и те международные мероприятия, которые готовятся в этом году, в частности, Вильнюсский саммит НАТО.

“Наша общая позиция на саммите в Литве – всех государств-участников – может быть именно такой амбициозной, в которой нуждается европейская безопасность. Уверен в этом. Действенные гарантии безопасности для Украины, то есть действительно для международного порядка, основанного на правилах, нужны еще до нашего вступления в Альянс”, — подчеркнул украинский президент.

Об ответственности России

Зеленский напомнил, что в Вильнюсе состоялась встреча государств-членов совместной следственной группы по расследованию преступлений окупантов в Украине, одним из результатов которой стало подписанное вчера соглашение о совместном расследовании не только российских военных преступлений, но и преступления геноцида.

“Мы обеспечим на всех уровнях, в том числе и на юридическом, полную ответственность России за совершенное против Украины и украинцев. И я благодарю всех партнеров, кто помогает приближать приговоры для оккупантов – для российских убийц и террористов”, — подчеркнул украинский лидер.

О спасательной операции в Славянске

Владимир Зеленский сообщил, что в Славянске на Донбассе все еще идет поисковая операция после вчерашнего российского ракетного удара, под завалами домов находят тела погибших.

"Только один этот удар террористов повредил и разрушил более 50 жилых домов, из них более 30 – многоквартирные. Раненых – более 20 человек, по состоянию на данный момент – погибших уже 11. Среди них совсем маленький ребенок – мальчик 21-го года рождения. Мои соболезнования родным, всем, кто потерял близких… Никому из тех, кто виноват в этой агрессии, нельзя ничего прощать и забывать”, — подчеркнул президент.

О санкциях против России

Украинский лидер прокомментировал обнародованные сегодня два указа, которыми введены санкции против лиц и компаний, разделяющих вину за российский террор или помогающих ему.

"В частности, это санкции против лиц, пропагандирующих государство-террориста, прикрываются спортом. Против тех, кто связан с ее чиновниками. Отдельный список – это IT-компании, которые спонсируют террор или дают цифровые возможности для продолжения агрессии”, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, все украинские санкции будут синхронизированы с глобальными санкциями.

"Санкционное давление на всех, кто виноват в этой агрессии, блокирование их активов и возможностей на уровне всего мира — это самозащита мира и уже сейчас от любых других возможностей агрессии", — подчеркнул украинский президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении физических и юридических лиц РФ. В список попали, в частности, 32-летняя дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу, а также гимнастка Светлана Хоркина, фигурист Илья Авербух, футболисты Игорь Акинфеев и Динияр Билялетдинов.

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