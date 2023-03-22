Спасательная операция в Запорожье завершена: окончательные данные о погибших и пострадавших

Пострадали 34 человека. 29 госпитализированы, из них 3 детей. Один человек погиб.

В Запорожье работники ГСЧС завершили спасательную операцию в домах, куда сегодня попала российская ракета.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Спасатели достали из-под завалов 6 человек и ликвидировали пожар в 2 многоэтажках. Пострадали 34 человека. 29 госпитализированы, из них 3 детей. К сожалению, один человек скончался в больнице.

"Спасатели и работники коммунальных служб разбирали завалы в квартирах полуразрушенных домов. Помогали многие волонтеры. Полиция на месте фиксировала доказательства очередного военного преступления РФ против гражданского населения", — отметил Клименко.

Фото: Игорь Клименко

Глава МВД заверил, что Украина привлечет к ответственности каждого причастного.

Напомним, что сегодня, 22 марта, российские оккупанты атаковали Запорожье и попали ракетой в многоэтажный жилой дом.

Также враг из беспилотников поразил общежитие профессионального колледжа в Ржищеве Киевской области. Число погибших возросло до шести.

Читайте также: