Спасательная операция в Запорожье завершена: окончательные данные о погибших и пострадавших

Пострадали 34 человека. 29 госпитализированы, из них 3 детей. Один человек погиб.
В Запорожье работники ГСЧС завершили спасательную операцию в домах, куда сегодня попала российская ракета.
Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.
Спасатели достали из-под завалов 6 человек и ликвидировали пожар в 2 многоэтажках. Пострадали 34 человека. 29 госпитализированы, из них 3 детей. К сожалению, один человек скончался в больнице.
"Спасатели и работники коммунальных служб разбирали завалы в квартирах полуразрушенных домов. Помогали многие волонтеры. Полиция на месте фиксировала доказательства очередного военного преступления РФ против гражданского населения", — отметил Клименко.
Глава МВД заверил, что Украина привлечет к ответственности каждого причастного.
Напомним, что сегодня, 22 марта, российские оккупанты атаковали Запорожье и попали ракетой в многоэтажный жилой дом.
Также враг из беспилотников поразил общежитие профессионального колледжа в Ржищеве Киевской области. Число погибших возросло до шести.
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