Спасательно-поисковая операция в Киеве: сколько людей до сих пор находятся под завалами многоэтажки

В Соломенском районе Киева продолжается спасательно-поисковая операция / © Виталий Коваль/Facebook

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Спасательная операция в Соломенском районе Киева продолжается. Но сколько еще людей находится под завалами после вражеской атаки в ночь на 17 июня, спасателям пока неизвестно.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций ГСЧС Светлана Водолага в комментарии для «Эспрессо».

К настоящему времени из-под завалов удалось деблокировать тела пяти человек.

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«Пока мы можем подтвердить гибель пяти человек, то есть мы получили отсюда пять человек. Сколько тел находится под завалами, пока нам неизвестно. То ли женщины, то ли мужчины — этим занимаются сейчас правоохранительные органы», — отметила спикер.

По ее информации, сейчас правоохранители проводят опознание тел родственниками. После установления лиц погибших и завершения спасательно-поисковой операции у правоохранительных органов будут окончательные данные относительно погибших.

Напомним, эксперт назвал опасное оружие , которое могло применить РФ во время атаки на Киев. Русские применяют дешевые дроны с кассетными снарядами со смертельным ловушкам.