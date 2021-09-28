Спасают, ухаживают и отпускают в природу: в Киеве открыли первый в Украине приют для ежиков

Спасают, ухаживают и отпускают в природу: в Киеве открыли первый в Украине приют для ежиков

В приюте для ежиков не будут заниматься их разведением.

В Киеве местный житель Кирилл Талер создал первый в Украине приют для ежиков. В нем волонтеры помогают животным, попавшим в беду.

Об этом пишет газета "Дарницькі Вісті".

Перед тем, как открыть приют, волонтер изучал ежиков. Первым в доме животных появился малыш Глюча, которого Кирилл подобрал и выходил.

"Вообще за годы работы с ежами я понял, что большинство из них имеют скверный характер. Еж по своей природе — одиночка, ему никто не нужен. Но бывают исключения — очень ласковые и добрые ежи. Такие легко приручаются, ходят за хозяином, как собаки", — рассказал волонтер Кирилл Талер.

В первом в Украине приюте для ежиков не будут заниматься их разведением. Их там спасают и реабилитируют. После чего ежиков, которые могут самостоятельно жить в природе, отпускают. Желающим завести дома животное, волонтеры отдают только тех, кто значительно пострадал и требует постоянного ухода.

"Нам везут ежей уже не только из Киева, но и из других областей. Поэтому количество их растет. Наши возможности не безграничны, нас всего двое и мы содержим приют за свой счет и на средства, которые собираем раз в месяц через соцсети на лекарства и еду для ежей. Поэтому в последнее время, если еж маленький, но без осложнений и травм, мы убеждаем людей оставлять его у себя на выхаживания. А мы консультируем и будем все время на связи. Так мы консультируем спасателей ежей со всей Украины, у нас подопечные даже в Израиле и Кыргызстане", — добавил Кирилл Талер.

Как ухаживать за ежиком?

Кормить мясом или специальным паштетом.

Убирать за ним.

Не давать молоко, так как оно вредно для них.

Напомним, что во Львове устроили благотворительную ярмарку и собрали средства для спасенных животных.

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