Спасают, ухаживают и отпускают в природу: в Киеве открыли первый в Украине приют для ежиков

В приюте для ежиков не будут заниматься их разведением.
В Киеве местный житель Кирилл Талер создал первый в Украине приют для ежиков. В нем волонтеры помогают животным, попавшим в беду.
Об этом пишет газета "Дарницькі Вісті".
Перед тем, как открыть приют, волонтер изучал ежиков. Первым в доме животных появился малыш Глюча, которого Кирилл подобрал и выходил.
"Вообще за годы работы с ежами я понял, что большинство из них имеют скверный характер. Еж по своей природе — одиночка, ему никто не нужен. Но бывают исключения — очень ласковые и добрые ежи. Такие легко приручаются, ходят за хозяином, как собаки", — рассказал волонтер Кирилл Талер.
В первом в Украине приюте для ежиков не будут заниматься их разведением. Их там спасают и реабилитируют. После чего ежиков, которые могут самостоятельно жить в природе, отпускают. Желающим завести дома животное, волонтеры отдают только тех, кто значительно пострадал и требует постоянного ухода.
"Нам везут ежей уже не только из Киева, но и из других областей. Поэтому количество их растет. Наши возможности не безграничны, нас всего двое и мы содержим приют за свой счет и на средства, которые собираем раз в месяц через соцсети на лекарства и еду для ежей. Поэтому в последнее время, если еж маленький, но без осложнений и травм, мы убеждаем людей оставлять его у себя на выхаживания. А мы консультируем и будем все время на связи. Так мы консультируем спасателей ежей со всей Украины, у нас подопечные даже в Израиле и Кыргызстане", — добавил Кирилл Талер.
Как ухаживать за ежиком?
- Кормить мясом или специальным паштетом.
- Убирать за ним.
- Не давать молоко, так как оно вредно для них.
Напомним, что во Львове устроили благотворительную ярмарку и собрали средства для спасенных животных.