Спасение от жары: в Виннице жители многоэтажки смастерили освежающую рамку в своем дворе

Говорят, что конструкция потребляет не больше ведра воды в день.

Спасение от жары. В Виннице жители многоэтажки просто во дворе установили освежающую рамку.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Отмечается, что система распыляет воду и образует вокруг туман. Такому оросителю больше всего обрадовались дети. Под душем они играют едва ли не целый день. Распылитель жильцы установили самостоятельно — сложились деньгами, купили форсунки, шланги и смонтировали арку. Стоило все три тысячи гривен.

Конструкция мобильная и экономная — жители говорят, что потребляет не больше ведра воды в день. Ороситель можно перемещать, а осенью, например, разобрать. Ну а через этот двор теперь охотно стали ходить и жители соседних домов.

Новости Украины: в Виннице жители многоэтажки смастерили распылитель в своем дворе

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