"Спасение рядового Мурчика": в Одессе мужчина полез доставать из дерева кота и эпически загремел на землю (видео)

Мужчина забрался на дерево, чтобы снять кота, который сидел и не мог слезть.

В Одессе произошел курьезный случай. Мужчина пытался спасти кота, но не рассчитал свои силы и упал с высоты.

Видео неудачного спасения выложили в соцсети.

В Одессе на улице Старосенной парень устроил спецоперацию по спасению кота. На кадрах видно, как молодой человек, разделся до пояса и, демонстрируя свои физические данные, начал лезть на дерево, на котором сидел кот.

Мужчина вылез на довольно приличное расстояние от земли, в какой-то момент не удержался и свалился вниз. Его друзья пытались его поймать, но у них не получилось.

Пользователи Сети геройство мужчины оценили:

Спасение рядового Мурчика.

Могла быть минус нога.

И кота не спас, и сам чуть не покалечился.

Человек-паук на пенсии.

Это тот случай, когда желание превзошло возможности.

Почему люди не летают, как птицы?

Справедливости ради надо суммировать. Подготовка у героя ролика на уровне. Неправильно сгруппировался на финальном этапе. А так бы его ждал успех. Жаль применил неудачно. Надеюсь, он серьезно не пострадал.

В Одессе мужчина полез доставать с дерева кота и эпически загремел на землю

Напомним, что в Херсонской области во время пожара на свалке спасатели нашли двух зайчат. Животные забились между мусором в кусты, прячась от огня.

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