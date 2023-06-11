Спасение семьи из затопленных Олешек: россияне выдали видео ВСУ за свое

Бывший "глава" оккупационной "военно-гражданской администрации" Мелитопольского района Андрей Сигута выдал кадры помощи ВСУ женщине в оккупированных Олешках за видео армии РФ. Все это происходит на фоне того, что россияне не только не организовали эвакуацию граждан на оккупированном левобережье, но и не предоставили доступ ООН.

Он в своем Telegram-канале опубликовал видео из дрона.

"Бойцы российской армии всеми доступными способами помогают жителям затопленных сел Херсонской области. На видео: женщине из Олешек доставили продукты с помощью дрона", — написал Сигута.

Напомним, воины ВСУ спасли семью с двумя детьми из оккупированных Олешек Херсонской области. Им ранее наши защитники сбрасывали с дрона воду. Теперь мать и ее двое детей находятся в Херсоне.

Украинцев поразило видео, как украинские защитники с дрона сбрасывают воду двум детям в оккупированных Олешках, которых российские оккупанты после очередного теракта бросили умирать.

В Сети распространили видео , на котором видно, как воины ВСУ вывозят на лодках из оккупированных Олешек мать, ее двоих детей и домашних животных. Украинцы поблагодарили военных за спасение.

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