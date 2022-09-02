Спасенная в Мариуполе беременная сегодня участвует в пророссийских мероприятиях и сочувствует Дугиной (фото, видео)

Спасенная в Мариуполе Марианна Пидгурская (Вышемирская), ставшая героиней известных фото после российской атаки на роддом, теперь осуждает Украину и участвует в пророссийских мероприятиях в оккупированном городе.

Так, 1 сентября Марианна, которая является блогером, посетила оккупированный Мариуполь, где раздавала ученикам воздушные шарики цвета российского флага.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в ее Telegram-канале.

"Мы сейчас едем в Мариуполь, чтобы показать, как школьники начинают свой учебный год в восстановленных школах", – рассказала блогерша в одной из своих стороз.

Ранее, 25 августа, Вышемирская писала, что побывала в Оленовской колонии, где пообщалась с харьковчанином Дмитрием Кищенко, который якобы служил в "Азове", и который "... в России признан националистическим и запрещенным".

"Не знаю, насколько искренним он был, но мне показалось, что Дмитрий действительно изменил свое отношение к происходящему. Он признал, что обстрел гражданских объектов (детсадов, школ) так же, как и использование их для оборудования позиций, – военное преступление. А еще призвал украинское руководство пойти на мирные переговоры с Россией", – написала блогерша.

Кроме того, Вышемирская выражала свои соболезнования по поводу смерти российской пропагандистки Дарьи Дугиной.

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"В этой истории поражает все – и избранная жертва, которой оказалась никому не нанесшая зла 29-летняя девушка, и место преступления – мирный город, фестиваль "Традиция", куда люди приехали послушать музыку", – заявляла Марианна.

Напомним, 9 марта российские войска нанесли удар по Мариупольскому роддому №2, в результате которого многие получили ранения. Марианна рассказывала, что в это время беременные и роженицы находились в подвале, на первом и втором этажах, а после обстрела их эвакуировали в больницу. Женщина была еще беременна, когда оккупанты атаковали роддом, и тоже пострадала во время удара.

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