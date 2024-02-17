Спасибо бойцам за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке — Андрей Белецкий

Спасибо бойцам за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах.

Об этом говорится в официальном заявлении командира Третьей отдельной штурмовой бригады Андрея Белецкого.

"Сделали все, и даже больше. Спасибо за стойкость каждому", — заметил он.

"Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Благодарю командование за взвешенное решение. Бой продолжается", — резюмировал Андрей Белецкий.

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Напомним, что ранее сообщалось, что ВСУ вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

Добавим, что идет пожар на Авдеевском коксохимическом заводе, где российские террористы в результате обстрелов подожгли цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на складе.

Добавим, что российские захватчики используют в Авдеевке химическое оружие.

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