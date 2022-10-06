"Спасибо ВСУ, что взяли меня в плен": оккупант, в ранах которого завелись черви, передал привет украинским защитникам (видео)

Российский оккупант, который ранненым скрывался в подвале села на Херсонщине, немного пришел в себя после пережитого.

Сейчас 23-летний Вова находится в медучреждении на подконтрольной Украине территории, и украинские медики пытаются спасти ему руку.

Сам оккупант рад, что его взяли в плен и передает привет ВСУ. Видео обнародовал волонтер Юрий Мысягин.

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"Благодарю ССО и ВСУ за то, что взяли меня в плен", — сказал пленный.

Он добавил, что ему оказана медицинская помощь, он накормлен, находится в безопасности и передал "привет" Путину.

Напомним, что российский оккупант Вова был задержан криворожскими бойцами Нацгвардии Украины воинской части 3011, принимавшими участие в освобождении сел Херсонской области. Искалеченный воин прятался в подвале. 2 дня назад он получил ранение руки. В ранах на теле уже успели завестись опарыши. Оккупанта нацгвардейцы отправили в госпиталь.

Отметим, что Украина уважает международное право, поэтому у российских военнослужащих есть возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно позвонить по телефону: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от российских военнослужащих.

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