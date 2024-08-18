"Спасибо за котика": в посылке из Винницы в Сумах обнаружили сюрприз (фото)

Как предполагают на предприятии, оборудование вместе с котом упаковали в стрейч-пленку и гофрокартон и отправили в Сумы.
Одно из винницких предприятий по производству оборудования для переработки древесины отправило заказчику не только товар, но и бонус – маленький котенок. Как животное доехало живым и невредимым в упакованной посылке, неизвестно.
Об этом пишет издание "20 минут".
Заказы изготовили, упаковали и отправили клиенту "Новой почтой".
Через месяц нужно было сделать уточнение, поэтому винницкие предприниматели связались с сумскими и на вопрос: "Все ли хорошо работает?", получили неожиданный ответ: "Да, все супер. Кстати, спасибо за котика".
Животное не заметили, потому что оно могло глубоко спрятаться и даже не подать звука.
Котенок не задохнулся, вероятно, из-за того, что данная модель ехала на поддоне, что обеспечило доступ воздуха снизу.
Однако после этой ситуации логисты будут более тщательно проверять каждую модель перед отгрузкой, пообещали на предприятии.
Напомним, в Украине собираются ввести налог на посылки до 150 евро позволит закрыть теневую схему ввоза товаров, которой пользуются интернет-магазины.
Тем временем в Бельгии в посылках с игрушками и консервами обнаружили наркотики на десятки миллионов евро. Наркодельцы, как говорят правоохранители, становятся все более изобретательными, контрабанду пересылают под видом обычных посылок.
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