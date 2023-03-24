"Спасибо за меткость!" – Зеленский назвал лучших бойцов на Донетчине и Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и рассказал о главных событиях 24 марта.

Глава государства Владимир Зеленский в своем обращении выразил благодарность воинам – нашим защитникам и защитницам – во время двух мероприятий благодарности и уважения.

Об этом шла речь в вечернем обращении Зеленского 24 марта.

Как рассказал президент, в учебных заведениях Национальной гвардии Украины прошел выпуск молодых офицеров. Все они выпускаются в состав действующих сил обороны и безопасности, в подразделения нашей Национальной гвардии, которая вместе со всеми нашими воинами защищает Украину.

"Я благодарен нашим ребятам, которые избрали для себя именно такой путь служения Украине, будущему украинского народа – путь офицеров. Спасибо всем семьям наших молодых профессиональных военных за таких сыновей и дочерей", – отметил он.

Также в канун Дня Службы безопасности Украины Зеленский поздравил коллектив СБУ и всех воинов-спецслужащих.

"Это обязательно стоит заметить: Служба безопасности Украины проходит фундаментальную внутреннюю трансформацию. Служба полностью мобилизовалась для реальной защиты государства. И дает сейчас Украине такие результаты, которыми каждый из нас может только гордиться. Сотрудники СБУ воюют с внешним врагом, обезвреживают внутренние угрозы, ставят историческую точку на любых попытках России манипулировать Украиной через агентуру", – отметил президент.

24 марта Зеленский отметил бойцов, которые за минувшие сутки принесли лучший результат.

По словам президента, на Донетчине это:

знаменитая 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;

морпехи 36-й бригады;

55-я отдельная артиллерийская бригада Запорожская Сечь;

морпехи "тридцатьпятки" и 79-я бригада ДШВ.

"Спасибо вам, воины, за неизменную меткость, за настоящую военную закалку!" – поблагодарил Зеленский.

На Запорожском направлении Зеленский особо отметил 44-ю артиллерийскую бригаду имени гетмана Даниила Апостола.

"Спасибо за меткость!" – сказал президент.

Отдельно он отметил всех бойцов, которые наносят оккупанту удары в ответ на террор, которые высчитывают позиции врага, из которых бьют по украинским городам.

Добавим, что 24 марта Зеленский встретился с делегацией Всемирного банка и обсудил с ними действующие программы поддержки Украины, перспективные новые.

"Конечно, сосредоточились на восстановлении – на всем том, что нужно сделать во многих украинских городах и селах, подвергшихся террористическим ударам оккупанта. Жилые дома, социальная инфраструктура, экономическая основа жизни – все это нужно отстраивать. И я благодарю партнеров за понимание, что время и координация усилий имеют критическое значение", – отметил он.

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