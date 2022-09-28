"Спасибо за позицию": мэр Мелитополя назвал истинную явку жителей оккупированной Запорожской области на псевдореферендуме

Участие в нем не приняло даже 1% избирателей.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Только 0,5% жителей оккупированной части Запорожской области приняли участие в псевдореферендуме оккупантов. Спасибо мелитопольцам за несгибаемую позицию против врагу. Благодаря нашим жителям, которые предоставляют информацию о предателях на электронную почту zradnyk@mlt.gov.ua. Ни один из них не избежит ответственности", — написал Федоров.

Он добавил, что ни одно цивилизованное государство не признает ни проведение, ни результаты фейкового "голосования".

Напомним, Совбез ООН разнес Россию за "псевдореферендумы" в оккупированной Украине.

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