Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Спасибо за позицию": мэр Мелитополя назвал истинную явку жителей оккупированной Запорожской области на псевдореферендуме

Дата публикации
Просмотры
2574
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Спасибо за позицию": мэр Мелитополя назвал истинную явку жителей оккупированной Запорожской области на псевдореферендуме

Фото: Associated Press

На днях на территории временно оккупированной Запорожской области прошел псевдореферендум.

Участие в нем не приняло даже 1% избирателей.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Только 0,5% жителей оккупированной части Запорожской области приняли участие в псевдореферендуме оккупантов. Спасибо мелитопольцам за несгибаемую позицию против врагу. Благодаря нашим жителям, которые предоставляют информацию о предателях на электронную почту zradnyk@mlt.gov.ua. Ни один из них не избежит ответственности", — написал Федоров.

Он добавил, что ни одно цивилизованное государство не признает ни проведение, ни результаты фейкового "голосования".

Напомним, Совбез ООН разнес Россию за "псевдореферендумы" в оккупированной Украине.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация