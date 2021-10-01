"Спасите, что можете": синоптик рассказала, какие области в Украине в эти выходные накроют заморозки

"Спасите, что можете": синоптик рассказала, какие области в Украине в эти выходные накроют заморозки

Погода в эти выходные будет комфортной для прогулок.

Погода в Украине 2 октября будет сухой с солнцем и утренними туманами. Ожидаются также заморозки и сильный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Как уточнила Диденко, заморозки в субботу, 2 октября, наименее вероятны в западных областях и в прибрежных районах. По ее словам, днем в западных областях ожидается от +14 градусов до +18 градусов градусов. На остальной территории от +11 градусов до +16 градусов. На Западе утром возможные туманы.

"Большая часть Украины все же подмерзать ночью из-за заморозков на почве, а местами и в воздухе. Берегите, спасайте, что можете. Немного дискомфорта добавит сильный ветер на Западе Украины, в Крыму, Приазовье и в Луганской области", — написала Диденко.

Также читайте В Украину пришли заморозки: в каких регионах будет холодно

В Киеве 2-3 октября дождя не предвидится. Днем ожидается до +15 градусов. Ночью 1+4 градуса, возможные заморозки.

"Выходные обещают хорошие синоптические условия — надо только одеться согласно прогнозу и помониторить сегодня вечером, куда завтра отправиться лучше, на огород или в какой-то национальный парк. Потому что в ноябре-декабре такого может не быть", — добавила синоптик.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, к какой зимой готовиться украинцам.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань поделился с ТСН.ua своим прогнозом на октябрь-2021. Так, согласно его расчетам, в октябре ожидается очень холодная погода с заморозками, будет много и дождливых дней.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Фрося рассказала о погоде на первых выходных октября

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку