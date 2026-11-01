Спасла детей ценой собственной жизни: в Полтавской области похоронили 33-летнюю маму близнецов

Мама погибла, спасая детей

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В селе Погребы Полтавской области 31 октября провели в последний путь 33-летнюю Анну Брагу, чья жизнь оборвалась во время российского обстрела Кременчуга 29 октября. В роковой момент женщина закрыла своим телом двоих детей-близнецов, спасши их от гибели.

Печальное известие сообщила сестра погибшей Инна Солошенко.

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Закрыла собой детей: в Кременчуге простились с Анной Брагой

Сестра погибшей Инна выразила свою боль в соцсетях, вспомнив, какой светлой была Анна.

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«Люди, живите эту жизнь, потому что другой уже не будет. Аня любила жизнь и ловила каждый момент», — написала женщина.

В публикации в Instagram Инна показала детей Анны и поделилась жуткими воспоминаниями о первых минутах после катастрофы.

«„Мамочка, вернись. Мамочка, вернись“, — кричали детки. Это самое ужасное. Такие замечательные детки. Так жаль. Этот крик нужно было снимать и показывать по всем каналам. Чтобы те, кто может повлиять на эту войну, наконец-то проснулись», — пишет женщина.

У погибшей Анны остались муж и двое маленьких близнецов. Как рассказывают родные, во время воздушной тревоги Анна просто не успела добежать до безопасного места, потому взяла удар на себя, чтобы уберечь малышей.

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Трагедия случилась как раз в день, когда муж Анны отмечал свой 35-летний юбилей.

Сразу после зверской атаки детей осмотрел врач.

После похорон Инна написала такой пост:

«Анют, ты ведь видела, сколько сегодня к тебе пришло людей… Анют, тебя все любят! Я буду всегда о тебе писать. Я всегда буду о тебе рассказывать. Анют, ты такая красивая… Я вспоминаю тебя каждый день. Вспоминаю наш последний день вместе…»

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Анну похоронили 31 октября в селе Погребы.

Атака на Кременчуг 29 октября: главное

Напомним, в результате российской атаки по двум локациям в Кременчуге Полтавской области погибли три человека, а количество раненых возросло до 32, среди которых шестеро детей. Девять человек госпитализировали, в частности, двое пациентов — 16-летний парень и 72-летний мужчина — находятся в тяжелом состоянии.

Еще семь пострадавших имеют состояние средней тяжести. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич.

В результате обстрелов повреждения получили многоквартирные и частные жилые дома, а также здание школы-интерната, воспитанников которого успели вовремя перевести в укрытие. На местах попадания работают оперативный штаб, соответствующие службы, коммунальщики и благотворители, которые помогают жителям устранять последствия разрушений. В связи с гибелью людей пятница, 30 октября, в Полтавской области была днем траура.

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