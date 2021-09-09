Спасла от забоя: в Днепре американка держала в съемной квартире теленка и поросенка

Спасла от забоя: в Днепре американка держала в съемной квартире теленка и поросенка

На домашних животных женщины в полицию пожаловались прохожие.

В Днепре разыгралась настоящая зоологическая драма. Американка выгуливала поросенок и теленок.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.



Из-за необычных домашних питомцев женщина едва не осталась без крыши над головой. Теленок в центре заметили прохожие и вызвали полицию. Уже на месте те увидели его владелицу, в которой на поводке было еще и поросенка.

Американка Алиса Дэй рассказала: обоих животных купила в селах, чтобы спасти от забоя. Сначала она обзавелась поросенком. Три недели держала его на съемной квартире, гуляла и даже брала с собой в рестораны. Поэтому и решилась приобрести еще и телочку. Но поселить ее у себя американка не успела. Из-за вызова полиции о животных узнали владельцы съемного жилья. И пригрозили женщине выселением.

Теленок и поросенок пришлось передать в приют. Американка же говорит: путешествует по миру и преподает английский, а заодно и пытается спасать животных.

"У меня не было выбора. А сейчас она будет жить до старости. И мы будем приезжать туда. Когда я умру, тогда перестану спасать животных", — говорит американка Алиса Дэй.

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Напомним, что в Англии беременная свинья инстинктивно сбежала рожать в безопасное место, выбрав для этого расположен рядом лес неподалеку от фермы.

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