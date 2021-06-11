Спасла подруга: в Краматорске мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку

Мужчина схватил девочку и затащил в овраг.

В Краматорске Донецкой области задержали 51-летнего мужчину, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку. Злоумышленник напал на нее на улице и затащил в овраг.

Об этом сообщают в местной прокуратуре.

Произошло 9 июня 2021, около 15:00. 13-летняя девочка возвращалась домой от подруги и говорила с ней по телефону. Мимо на велосипеде проезжал 51-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он схватил ее за плечи и потащил к ближайшему оврагу. Там он пытался ее изнасиловать.

"Благодаря включенному телефону, крики девочки о помощи и название улицы, где она в то время находилась, услышала подруга и вовремя сообщила об этом родителям. Нападавший, поняв, что его неправомерные действия будут разоблачены, оставил ребенка и с места преступления скрылся", — сообщили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, что в Сумской области 19-летний юноша напал на 15-летнюю школьницу и пытался изнасиловать. Девушке удалось убежать.

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