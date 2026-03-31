Спасла сестру, но та умерла в больнице: на Сумщине из-за обстрела погибли две девушки

Даша и Евгения Сергиенко / © Facebook-страница "Их убила Россия"

В больнице скончалась шестилетняя девочка, которая получила ранения во время российских обстрелов Сумщины 28 марта.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Синегубов.

Медики несколько дней пытались спасти ребенка, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Эта атака стала роковой и для старшей сестры девочки, погибшей ранее.

«Неописуемая боль. Родители потеряли двух дочерей в результате этого удара», — написал Олег Синегубов.

Ранее мы уже писали, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому сектору села Очкино Зноб-Новгородской общины на Сумщине. Это произошло 28 марта. В результате прямого попадания в частный дом погибла местная жительница, еще три человека получили ранения.

Тогда жертвой обстрела стала 20-летняя Даша Сергиенко, при взрыве накрывшая собой младшую сестру. Благодаря поступку старшей девочки шестилетняя Евгения выжила, однако ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Также ранения получили оба родителя девушек.