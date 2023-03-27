Спасла сотни жизней: известная кинолог с напарником подорвалась на растяжке во время поиска погибших

Женщина спасла сотни жизней, а теперь сама нуждается в помощи.

Кинолог и руководитель поисково-спасательного отряда "Антарес" из Павлограда Днепропетровской области Лариса Борисенко и ее напарник Вячеслав Майборода подорвались на растяжке. Трагедия произошла 26 марта при выполнении задания по поиску погибших украинских военных.

Об этом сообщила дочь пострадавшей Мария Борисенко на своей странице в Facebook.

Кинолог находится в тяжелом состоянии. Она потеряла много крови, у женщины пробита бедренная артерия, поражение головного мозга, сильно посечено тело. Ей провели экстренную операцию и транспортировали в областную больницу имени Мечникова в Днепре. Собака Ларисы Беша осталась невредимой, она в шоковом состоянии.

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Состояние пострадавшего Вячеслава стабильное. Мужчину транспортировали в госпиталь в Павлограде. Его ждет операция.

Руководитель поискового отряда, которая вместе с командой спасла сотни жизней, теперь сама нуждается в помощи.

"Оплата медикаментов и больниц это очень дорого... А нам бороться очень долго... Если есть возможность, пожалуйста, помогите. Все справки опубликуем вскоре", — добавила дочь пострадавшей.

Фото с Facebook Ларисы Борисенко

Фото с Facebook Ларисы Борисенко

Вячеслав Майборода/Фото с Facebook Ларисы Борисенко

Напомним, на Киевщине служебный пес разыскал младенца, которого пьяный отец вынес из дома. Спасти ребенка помогла немецкая овчарка по прозвищу Грим. Мужчину задержали, а ребенок не пострадал.

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