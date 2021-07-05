Спасла три жизни: в Полтаве впервые от женщины посмертно трансплантировали печень и почки

Спасла три жизни: в Полтаве впервые от женщины посмертно трансплантировали печень и почки

В Полтаве это — первая операция по изъятию органов от посмертного донора.

В Полтаве впервые посмертно трансплантировали органы — две почки и печень. Донором стала женщина, которая умерла из-за инсульта. Все, кому пересадили органы пока чувствуют себя хорошо.

Об этом сообщает "Общественное".

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Донором для трех человек стала молодая женщина, которая внезапно умерла из-за инсульта. Разрешение на трансплантацию предоставили родственники покойной. Известно, что одну почку пересадили 15-летней девушке из Черкасской области, другую — женщине, а печень — мужчине.

Трансплант-координатор первой больницы Полтавы Галия Мустафина сообщила, что женщина, которая умерла из-за инсульта, была здоровой, а потому она могла стать донором.

"Подошли органы реципиентам именно в Киеве. Были и другие реципиенты, но всегда изучаем соотношение. То есть, изъять орган и направить куда-то можно, но нам нужно, чтобы он прижился. Мы учитываем временные промежутки, учитываем состояние пациентов и так далее. Было выполнено три операции, мы уже имеем информацию, что пациенты стабильные", — сказала Галия Мустафина.

Хирург киевской больницы "Охматдет" Олег Годик сообщил, что 15-летняя девушка, которая получила почку чувствует себя хорошо.

Отметим, что в Полтаве это — первая операция по изъятию органов от посмертного донора.

Напомним, каждый украинец может стать потенциальным донором органов. На сайте Министерства здравоохранения есть бланк заявления, который каждый украинец может взять для заполнения.

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