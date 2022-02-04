Спасли бельевые веревки: в Хмельницком мужчина выпал с балкона 7 этажа и чудом выжил

Спасли бельевые веревки: в Хмельницком мужчина выпал с балкона 7 этажа и чудом выжил

На помощь молодому человеку прибыли спасатели.

В четверг вечером, 3 февраля, в Хмельницком 32-летний местный житель выпал с балкона 7 этажа и чудом выжил. Мужчина при падении завис на веревках для сушки белья на 6 этаже.

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Об этом сообщает Depo.Хмельницкий со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Случай произошел около полуночи на ул. Шухевича. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выпал с высоты 7 этажа и завис на веревках этажом ниже. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые через балкон 6 этажа сняли его с веревок для сушки белья и передали врачам.

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