Спасли от голода миллионы людей: Зеленский объяснил важность Украины для мира

Президент Зеленский подчеркнул, что благодаря "зерновой инициативе" Украина спасла от голода десятки миллионов человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что экспортная зерновая инициатива, продленная сегодня на 120 дней, продемонстрировала мировые значения Украины.

Об этом глава государства сказал во время своего традиционного видеообращения вечером, 17 ноября.

По его словам, при всех сложностях и разнообразных манипуляциях России Украина будет и дальше экспортировать агропродукцию через свои черноморские порты.

"Это очень конкретная вещь — то, благодаря чему мир видит значение Украины. За время с 1 августа из портов Большой Одессы вышли уже более 450 судов. Общий объем продовольствия — 11 млн тонн. География очень широкая: Марокко, Алжир, Ливия, Тунис, Египет, Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Йемен, Ливан, Бангладеш, Китай, Индия, Индонезия, Турция, а также страны Европейского Союза", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что десятки миллионов людей, прежде всего в странах Африки, спасены от голода, в том числе путем поставки в рамках Продовольственной программы ООН из наших портов.

Кроме того, благодаря "зерновой инициативе" удалось снизить напряжение на глобальном продовольственном рынке. Цены на еду существенно меньше, чем могли бы быть без украинского продовольственного экспорта.

"Мы сделали все, чтобы расширить эту работу. И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают: ООН и лично Генеральному секретарю Гутерришу, Турции и лично президенту Эрдогану. Спасибо всем в нашей команде, кто отвечает за это направление. Действительно важный результат", – подытожил Зеленский.

"Зерновая сделка"

Действие "зернового соглашения" продлили еще на 120 дней от 19 ноября 2022 года. Об этом 17 ноября сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Владимир Зеленский во время своего видеообращения к участникам саммита G20 на Бали предложил расширить "зерновое соглашение" на порты "Николаев" и "Ольвия" в Николаевской области.

В свою очередь глава Одесской ОВА заявил, что "зерновое соглашение" будет работать столько, сколько потребуется.

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