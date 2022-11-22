Спасли от "проклятия Ундины": в Польше прооперировали 7-летнюю девочку из Украины с редкой болезнью

7-летнюю украинку Дарию Ширину спасли от "проклятия Ундины" польские медики в Гданьске.

Об этом сообщает издание polsatnews.

В Польше помогли маленькой девочке из Украины с редким поражением центров дыхания "синдромом Ундины". Polsat Foundation профинансировала стоимостную операцию, спасшую жизнь Дарьи. Она обошлась в полмиллиона злотых.

"Эта операция была для нас недостижимой, мы даже не мечтали об этом", – со слезами на глазах рассказала мама 7-летней Дарьи Ирина Ширина.

Операция позволит девочке дышать. К этому времени во время сна ей приходилось подключаться к аппарату искусственной вентиляции лёгких, который мог перестать работать в любой момент из-за отключения электроэнергии после российских атак.

Врачи под руководством шведского нейрохирурга, уже много лет спасающего пациентов от "проклятия Ундины", вставили девочке стимулятор диафрагмального нерва. Имплантированный ребенку стимулятор запустят через месяц, когда заживут послеоперационные раны.

Напомним, чтов больнице имени Мечникова в Днепре более 10 часов спасли жизнь 28-летнего защитника Андрея. Он взорвался на мини и получил многочисленные травмы и потерял много крови.

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