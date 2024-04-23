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"Спасение" русскоязычных: показали руины, в которые оккупанты превратили Часов Яр (видео)

"Спасение" русскоязычных: показали руины, в которые оккупанты превратили Часов Яр (видео)

Времен Яр / Фото: МВД

Враг принес на наши земли только боль и смерть.

Оккупанты продолжают стирать с лица земли украинские города. Интересно, они оправдывают свои преступления "защитой русскоговорящего населения". К примеру, они превратили в руины Часов Яр на Донбассе.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Как выглядит сегодня Часов Яр

Как выглядит сегодня Часов Яр

"Еще один огород Донбасса, который больные уроды, что называют себя "защитниками русскоязычного населения", превратили в кучу безлюдных руин", – отметил он.

Напомним, Часов Яр и окрестности пытаются штурмовать около 25 тысяч десантников РФ.

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