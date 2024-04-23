"Спасение" русскоязычных: показали руины, в которые оккупанты превратили Часов Яр (видео)

Враг принес на наши земли только боль и смерть.
Оккупанты продолжают стирать с лица земли украинские города. Интересно, они оправдывают свои преступления "защитой русскоговорящего населения". К примеру, они превратили в руины Часов Яр на Донбассе.
Об этом пишет журналист Денис Казанский.
"Еще один огород Донбасса, который больные уроды, что называют себя "защитниками русскоязычного населения", превратили в кучу безлюдных руин", – отметил он.
Напомним, Часов Яр и окрестности пытаются штурмовать около 25 тысяч десантников РФ.
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