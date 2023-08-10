Спасли секунды: в Черкасской области пьяный водитель влетел в авто полиции, уже оформлявшей ДТП (видео)

Патрульные и фигуранты предыдущего дела едва успели спастись – они отскочили с обочины буквально за секунды до того, как пролетел автомобиль.

В Черкасской области нетрезвый водитель протаранил припаркованный на обочине автомобиль патрульных, устанавливавших обстоятельства другого правонарушения.

Об этом сообщает МВД.

Правоохранители рассказали, что во время патрулирования в селе Казацкое Звенигородского района заметили водителя мотоцикла, который нарушал правила дорожного движения. Водитель оказался нетрезвым и еще несовершеннолетним. С разрешения родителей 17-летний юноша прошел проверку на "Драгере", результат был положительный — 0,35 промилле.

В то время, когда копы оформляли нарушения, на скорости полицейский автомобиль протаранил автомобиль Opel Omega. Патрульные и юноша с родителями едва успели спастись – они отскочили с обочины буквально за секунды до того, как пролетел автомобиль.

В Черкасской области нетрезвый водитель влетел в авто полиции, которая уже оформляла ДТП

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Как оказалось, что за рулем "безумного авто" находился 38-летний водитель в нетрезвом состоянии. Он превысил допустимую норму алкоголя в 14 раз. Прибор показал – 2,8 промилле.

Врезавшийся в машину патрульных автомобиль

Оба дела направили в суд.