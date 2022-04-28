"Спасли скифское золото от работников": оккупанты "оправдывают" захват музея в Мелитополе

"Спасли скифское золото от работников": оккупанты "оправдывают" захват музея в Мелитополе

Российские оккупанты захватили Мелитопольский городской краеведческий музей.

Россияне, временно оккупировавшие город, нашли "оправдание" ограбления заведения. Они распространяют ложь о том, что якобы спасли экспонировавшееся в музее скифское золото от бывших работников заведения.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Оккупанты государства-эрористки распространяют информацию, мол, работники музея хотели вывезти скифское золото за пределы страны.

В ОГА сообщают, что коллаборанты указали россиянам место, где хранится скифское золото, обнаруженное археологами в 1950-х годах.

Как сообщалось, возле временно оккупированного Мелитополя Запорожской области российские захватчики заменяли местность вблизи "Каменной могилы". Кроме того, военные Российской Федерации роют окопы в селах, расположенных вблизи заповедника – одного из древнейших памятников природы и истории.

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