"Спасли скифское золото от работников": оккупанты "оправдывают" захват музея в Мелитополе

Российские оккупанты захватили Мелитопольский городской краеведческий музей.
Россияне, временно оккупировавшие город, нашли "оправдание" ограбления заведения. Они распространяют ложь о том, что якобы спасли экспонировавшееся в музее скифское золото от бывших работников заведения.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.
Оккупанты государства-эрористки распространяют информацию, мол, работники музея хотели вывезти скифское золото за пределы страны.
В ОГА сообщают, что коллаборанты указали россиянам место, где хранится скифское золото, обнаруженное археологами в 1950-х годах.
Как сообщалось, возле временно оккупированного Мелитополя Запорожской области российские захватчики заменяли местность вблизи "Каменной могилы". Кроме того, военные Российской Федерации роют окопы в селах, расположенных вблизи заповедника – одного из древнейших памятников природы и истории.