"Спаслись только лебеди и утки": в зоопарке Новой Каховки подтвердили гибель всех животных

В результате подрыва Каховской ГЭС погибли все животные местного зоопарка.

Зоопарк "Сказочная дубрава", размещавшийся во временно оккупированной Новой Каховке, полностью затоплен. Все животные погибли.

Эту информацию подтвердила благотворительная организация UAnimals со ссылкой на неназванного работника зоопарка.

"Зоопарк полностью затоплен и спастись смогли только лебеди и утки", — сообщили в организации.

Человек, подтвердивший гибель животных, сказал: "Мы всеми силами пытались сохранить зоопарк в оккупации. Теперь его больше не существует".

Фото: Facebook/"Сказочная диброва" г.Новая Каховка

Фото: Facebook/"Сказочная диброва" г.Новая Каховка

Фото: Facebook/"Сказочная диброва" г.Новая Каховка

Напомним, российские оккупанты в ночь на 6 июня совершили теракт и взорвали Каховскую ГЭС. Из-за угрозы подтопления ряд сел Херсонской области эвакуируют, президент Украины собирает СНБО, а эксперты предупреждают о тяжелых экологических последствиях.

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