"Спасло утро субботы": в Одессе неадекватный водитель на скорости мчался по тротуару и "припарковался" в столб (видео)

"Спасло утро субботы": в Одессе неадекватный водитель на скорости мчался по тротуару и "припарковался" в столб (видео)

Автомобиль промчался остановку и чуть не влетел в прохожих.

В Одессе водитель легковушки вылетел на тротуар. Там он несся на скорости, не тормозя и не обезжая препятствий, пока не влетел в столб.

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Видео выложили в Сети.

На кадрах видно, как неуправляемое авто на бешеной скорости выскакивает на тротуар и несется по нему, не сбавляя скорости и не тормозя. Легковушка пролетает остановку, на которой к счастью, в тот момент не было людей, и дальше летит под магазинами. В нескольких метрах от прохожих авто "притормозил" столб.

К счастью, в этой ситуации пострадал только водитель и его легковушка. Неизвестно, сколько жертв могло быть, если бы в этот момент на пути попались люди.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

Там на остановке всегда люди стоят, их спасло утро субботы.

Похоже, что за рулем стало плохо.

Спасибо столбу.

Давно я такого эпического ДТП не видел.

Хорошо, что никого не задел и сам не столкнулся со смертельным исходом.

Ужас.

Напомним, что в Харьковской области микроавтобус "снес" девушку. От полученных травм она скончалась на месте.

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