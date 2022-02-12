"Спасло утро субботы": в Одессе неадекватный водитель на скорости мчался по тротуару и "припарковался" в столб (видео)

Автомобиль промчался остановку и чуть не влетел в прохожих.
В Одессе водитель легковушки вылетел на тротуар. Там он несся на скорости, не тормозя и не обезжая препятствий, пока не влетел в столб.
Видео выложили в Сети.
На кадрах видно, как неуправляемое авто на бешеной скорости выскакивает на тротуар и несется по нему, не сбавляя скорости и не тормозя. Легковушка пролетает остановку, на которой к счастью, в тот момент не было людей, и дальше летит под магазинами. В нескольких метрах от прохожих авто "притормозил" столб.
К счастью, в этой ситуации пострадал только водитель и его легковушка. Неизвестно, сколько жертв могло быть, если бы в этот момент на пути попались люди.
Пользователи Сети прокомментировали увиденное:
- Там на остановке всегда люди стоят, их спасло утро субботы.
- Похоже, что за рулем стало плохо.
- Спасибо столбу.
- Давно я такого эпического ДТП не видел.
- Хорошо, что никого не задел и сам не столкнулся со смертельным исходом.
- Ужас.
Напомним, что в Харьковской области микроавтобус "снес" девушку. От полученных травм она скончалась на месте.
Читайте также: