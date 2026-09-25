Спасут ли автономные котельные города от перебоев с отоплением: что говорит эксперт

Помогут автономные котельные зимой

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На фоне постоянной угрозы ударов по энергетической инфраструктуре в Украине все большее внимание уделяется децентрализованному теплоснабжению. Одним из решений являются блочно-модульные котельные, которые могут подстраховать отдельные районы, если большая ТЭЦ или другой объект теплоснабжения выйдет из строя.

Однако быстро заменить централизованное отопление больших городов невозможно. Об этом в интервью Mind рассказал кандидат технических наук, инженер и руководитель Института промышленной экологии Александр Сигал.

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Почему недостаточно просто установить котельную

Системы теплоснабжения украинских городов десятилетиями создавались под большие централизованные источники, тепло от ТЭЦ и больших котельных поступает к потребителям через разветвленные магистральные сети. Поэтому небольшую автономную котельную не всегда можно просто установить возле жилого квартала и подсоединить к имеющимся трубам.

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По словам Сигала, для блочно-модульной котельной мощностью 100 МВт может потребоваться площадка примерно в половине футбольного стадиона. В плотной городской застройке найти такую территорию непросто. Кроме того, необходимо учитывать нормы по шуму и выбросам.

Еще одна проблема — газ

Мощной котельной требуется соответствующий объем топлива. Бытовой газовой сети, поставляющей газ в квартиры, для этого недостаточно.

Сигал объясняет, что к блочно-модульным котельным необходимо дополнительно прокладывать газопровод среднего давления. В застроенных жилых районах такие работы могут быть очень сложными, а иногда и технически невозможными.

Следовательно, даже наличие самого оборудования еще не означает, что котельную можно быстро запустить.

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Старые теплотрассы могут не подойти

Сложности возникают и с доставкой тепла в дома. Сети, прокладываемые от больших ТЭЦ, могут иметь трубы диаметром 800–1000 мм. Они рассчитаны на гораздо больший объем теплоносителя, чем способная произвести небольшая котельная.

Поэтому в редких случаях приходится прокладывать новые теплосети меньшего диаметра. Это означает дополнительное проектирование, земляные работы, материалы и время.

Котельные нужны вода и электроэнергия

Система отопления нуждается в постоянной подпитке водой, поскольку часть теплоносителя теряется. Для мощной котельной обычного бытового водопровода может оказаться недостаточно. По словам Сигала, в таком случае приходится прокладывать дополнительный водопровод или даже бурить буровые скважины.

Необходима и электроэнергия — в частности для работы насосов, обеспечивающих циркуляцию воды. Иногда кабели нужно прокладывать от трансформаторных подстанций, расположенных в нескольких километрах от котельной.

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Если обеспечить котельную достаточным количеством электроэнергии сложно, одним из вариантов может стать когенерационная установка, производящая электроэнергию из газа. Однако, по словам эксперта, здесь возникает компромисс: если поставки газа ограничены, часть ресурса идет на производство электроэнергии, а значит, тепла можно получить меньше. Кроме того, при размещении когенерационного оборудования следует учитывать шум и выбросы.

Почему мощность котельной может оказаться значительно меньше, чем планировали: вместо 100 МВт может остаться всего 3 МВт.

Сигал приводит показательный пример того, насколько первоначальные планы могут отличаться от того, что можно построить. Вначале может рассматриваться проект блочно-модульной котельной мощностью 100 МВт. Но после поиска земельного участка, расчетов и проверки возможностей газовых, тепловых, водопроводных и электрических сетей может выясниться, что на этом месте можно установить всего 3 МВт.

По словам эксперта, такой мощности может не хватить даже для трех многоэтажных домов. Именно поэтому решение об установке резервной котельной требует комплексного инженерного планирования.

Смогут ли автономные котельные помочь при перебоях с отоплением

Да, но они не являются полноценной заменой больших ТЭЦ. Александр Сигал отмечает, что блочно-модульные котельные нужно воспринимать, прежде всего, как резерв. Если крупный объект теплоснабжения временно прекратит работу, такой источник может поддержать часть потребителей и дать специалистам время ремонта основной системы.

В то же время, децентрализация не устраняет всех рисков. Небольшие котельные также могут быть повреждены при атаках, ведь часто они расположены непосредственно возле жилой застройки.

Украина переходит к более децентрализованному теплоснабжению

По оценке Александра Сигала, доля централизованного теплоснабжения в Украине сокращается в течение десятилетий. Он приводит такие показатели, около 82% в начале 1990-х, примерно 70% в преддверии полномасштабного вторжения и около 50% сейчас.

Из-за потери части крупных энергетических объектов в результате российских атак Украина вынуждена активнее развивать распределенную генерацию. В то же время, эксперт не считает, что это означает необходимость полностью отказываться от централизованного отопления в крупных городах.

Что эксперт говорит о предстоящем отопительном сезоне

Несмотря на сложную ситуацию, Сигал не ожидает, что отопительный сезон 2026/2027 годов обязательно будет сложнее предыдущего. Свой сдержанный оптимизм он объясняет тем, что в текущем году к подготовке активнее привлечены органы власти, энергетики, строители и другие профильные специалисты. В регионах также появились так называемые паспорта энергетической устойчивости, учитывающие новые энергетические объекты и необходимые работы.

В то же время эксперт называет риском финансирования подготовки к зиме. если необходимые средства не будут поступать своевременно, это может повлиять на выполнение части запланированных работ.

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