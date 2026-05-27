Спасут ли мигранты Украину от демографического кризиса: в Раде дали ответ

Трудовые мигранты в Украине

Демографический кризис в Украине не нужно решать путем привлечения мигрантов. Приоритетом государственной политики должно стать создание условий для возвращения украинцев, выехавших за границу.

На этом акцентировал народный депутат Даниил Гетманцев во время выступления в Верховной Раде.

Нардеп резко раскритиковал предложения использовать иммиграцию как инструмент преодоления демографических вызовов. По его словам, подобные идеи не способны обеспечить долгосрочный результат.

«Мы слышали много идей от альтернативно одаренных экспертов, непризнанных экономических гениев, о необходимости привлечения эмигрантов в Украину для того, чтобы частично решить проблему демографии, которая сегодня у нас вопиющая. Я абсолютно согласен с нашими гражданами, которые осудили эти предложения», — заявил Гетманцев во время выступления в парламенте.

По словам депутата, главной задачей государства должно быть создание условий для возвращения граждан Украины. Он подчеркнул, что ключевыми факторами такого процесса является обеспечение людей рабочими местами и жильем.

«Мы должны возвращать наших людей домой. И для этого нужны две очень важные вещи — это работа и жилье», — отметил нардеп.

Тема демографической ситуации в Украине в последнее время активно обсуждается на фоне сокращения населения, масштабной миграции и последствий полномасштабной войны. Вопрос возможных путей преодоления демографических вызовов остается одним из ключевых в дискуссиях о послевоенном восстановлении страны.

Напомним, недавно глава ОО «Офіс міграційної політики» Василий Воскобойник заявил, что, несмотря на демографический кризис, территория Украины не станет безлюдной, но ее население может кардинально измениться за счет притока людей из других стран.

