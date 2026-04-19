Демографический кризис в Украине является одним из самых глубоких в мире / © pexels.com

Новые выплаты матерям от государства не повысят рождаемость в Украине.

Об этом в эфире «Киев24» заявил Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины.

По его словам, страна слишком фокусируется на внешних аспектах, таких как привлечение иностранцев, и совсем забывает о внутренней ситуации.

«Новых выплат, предложенных правительством, недостаточно. Нужно внедрять масштабные проекты по поддержке семей в целом, например, льготы на покупку квартиры в случае рождения ребенка и тому подобное», — считает Гладун.

Напомним, демографическая ситуация в Украине тревожна. Издание CNN недавно опубликовало материал: западные журналисты утверждают, что Украина превращается в страну вдов и сирот, а рождаемость упала до критического предела из-за хронического стресса, войны и физиологических патологий у женщин.

Анализ демографической ситуации зависит от территории, по которой собираются данные. Министерство юстиции регистрирует рождение и смерть только по подконтрольной территории. А она в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах была разной. Потому эти колебания могут быть обусловлены как общими трендами, так и спецификой учета демографических событий.

Если взять в среднем за четыре года войны, то ежегодно в Украине рождалось около 185 тысяч младенцев, а умирало 505 тысяч человек. То есть естественное сокращение в среднегодовом исчислении было 320 тысяч в год.

Отметим также, что государство увеличило помощь в случае рождения ребенка и ввело новые выплаты.