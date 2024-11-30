Специалистов стоматологии и протезистов добавили к бронированию: какие еще изменения в правилах

Кабмин принял изменения в 76 постановление. В Украине частично изменили правила бронирования для работников разных категорий.

Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Федиенко.

Ключевые изменения:

Добавили к бронированию специалистов стоматологии, протезистов, техников и т.п.

Военнообязанным работникам критически важных предприятий, критически важных учреждений, включаемых в списки, должна быть начислена ежемесячная заработная плата в течение срока, на который предоставлена отсрочка от призыва на военную службу. То есть, зарплата с декабря должна быть у всех забронированных от 20 тысяч грн. Кроме коммунальных и государственных учреждений.

Изменить бронирование к тем предприятиям, которые "средствами международных партнеров", это будет определять Минреинтеграции, они делают перечень

Все, кто имеет критичность по состоянию на 01.12.24, сохраняют ее до 28 февраля 2025 года.

Напомним, в Украине с 1 декабря будут действовать новые правила бронирования от мобилизации. Что теперь изменилось – читайте в новости.

Читайте также: