Специалистов стоматологии и протезистов добавили к бронированию: какие еще изменения в правилах

Правительство внесло изменения в процедуру бронирования работников.
Кабмин принял изменения в 76 постановление. В Украине частично изменили правила бронирования для работников разных категорий.
Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Федиенко.
Ключевые изменения:
- Добавили к бронированию специалистов стоматологии, протезистов, техников и т.п.
- Военнообязанным работникам критически важных предприятий, критически важных учреждений, включаемых в списки, должна быть начислена ежемесячная заработная плата в течение срока, на который предоставлена отсрочка от призыва на военную службу. То есть, зарплата с декабря должна быть у всех забронированных от 20 тысяч грн. Кроме коммунальных и государственных учреждений.
- Изменить бронирование к тем предприятиям, которые "средствами международных партнеров", это будет определять Минреинтеграции, они делают перечень
- Все, кто имеет критичность по состоянию на 01.12.24, сохраняют ее до 28 февраля 2025 года.
Напомним, в Украине с 1 декабря будут действовать новые правила бронирования от мобилизации. Что теперь изменилось – читайте в новости.
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