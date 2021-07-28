Специалисты констатируют резкий рост выявлений нейроэндокринных опухолей

Это заболевание чаще всего обнаруживают в желудочно-кишечном тракте — желудок, двенадцатиперстная, тонкая, толстая кишка и аппендикс.

Особенностью диагностики является то, что опухоль почти невозможно выявить до момента появления первых симптомов. После этого назначается лечение, во время которого, химиотерапия неэффективна.

Однако специалисты изобрели средства, способные эффективно бороться с нейроэндокринными опухолями (НЭО).

ТСН.ua поговорил с профессором, доктором медицинских наук, заведующим кафедрой онкологии Запорожской медицинской академии последипломного образования Алексеем Ковалевым.

В интервью он рассказал, что такое нейроэндокринные опухоли, о методике их диагностирования и самое важное — лечения.

- Алексей Алексеевич, расскажите пожалуйста, что такое нейроэндокринные опухоли и почему их количество растет.

— Раньше НЭО называли карциноидными (похожими на рак), или начальным раком. Впервые карциноид обнаружили в начале ХХ века и тогда он считался редкой болезнью. На протяжении десятков лет частота выявлений подобных опухолей постоянно увеличивалась. В XX и XXI веках количество больных с онкологической патологией выросла, но существует несколько видов опухолей, которые демонстрируют особенно резкий, драматический рост — это рак легких (связан с курением), меланома (избыточное ультрафиолетовое излучение) и нейроэндокринные опухоли. Почему частота последних выросла более чем на 500-600% пока неизвестно.

Чаще всего нейроэндокринные опухоли встречаются в желудочно-кишечном тракте — желудок, двенадцатиперстная, тонкая, толстая кишки и аппендикс. Следующие по локализации поджелудочная железа и легкие. Эти опухоли способны секретировать многочисленные вазоактивные гормоны, что приводит к развитию карциноидного синдрома. Именно это объясняет особенности их клинического течения.

- Насколько далеко ушли научные исследования в изучении природы нейроэндокринных опухолей?

— Следует отметить: раньше считали, что гормоны способны синтезировать только эндокринные органы (например, щитовидная железа, надпочечники, яичники и т.д.). Теперь известно, что гормонально-активные клетки могут быть расположены в любой части человеческого тела. Это называется концепцией "диффузного эндокринного органа".

Это означает, что злокачественные опухоли из нейроэндокринных клеток могут развиться в любом органе, но чаще — в желудочно-кишечном тракте. Помимо признаков злокачественного процесса опухоли могут сопровождаться "карциноидным синдромом", клиническая картина которого очень специфическая (покраснение лица, потливость, диарея и т.д.).

- Какие симптомы сопровождают нейроэндокринные опухоли?

— К сожалению, специфические симптомы карциноидной опухоли появляются на поздних стадиях заболевания — обычно после развития метастазов в печени. Именно поэтому ранняя диагностика НЭО практически невозможна, а программ популяционного скрининга не существует ни в одной стране мира.

После того, как у больного появляются симптомы, больших проблем с диагностикой нет. Для этого используют радиологические исследования (медицинский ультразвук, КТ и МРТ). Диагноз уточняют с помощью биопсии — пункционной или операционной. Ткани опухоли подлежат не только морфологическому, но и иммуногистохимичному исследованию. В Украине такие методики доступны почти во всех онкологических учреждениях страны.

Сейчас наибольшая проблема — не диагностика, а лечение таких пациентов.

- Как происходит лечение таких опухолей?

— Если опухоль обнаружена на ранней стадии, когда еще нет метастазов, применяется хирургическое лечение. Стоит отметить, что хирургическому удалению (резекции) подлежит и первичная опухоль, её метастазы, если это возможно. Поэтому лечить таких пациентов следует в специализированных медицинских учреждениях, в которых доступны современные противоопухолевые технологии. Это очень важно, ведь от первого шага зависит дальнейший прогноз.

Существуют эффективные малоинвазивные технологии удаления метастазов печени, например радиочастотная термоабляции. Этот метод, впервые примененный в Украине в Запорожском онкологическом центре еще в 2004 году, в настоящее время доступен в большинстве специализированных хирургических учреждениях. Следует обратить внимание, что при метастатических нейроэндокринных опухолях у некоторых больных применяется метод ортотопической трансплантации печени. Первая серия первых трансплантаций печени в Украине, в том числе при раке, была выполнена в Запорожье еще в 1990-х годах. Сегодня органная трансплантация в Украине снова развивается и это направление следует активно поддерживать.

- Можно ли избавиться от этого злокачественного образования хирургическим путем на метастатической стадии распространения?

— Все очаги метастатической опухоли удалить хирургическим способом нельзя. В этих случаях следует применять методы лекарственного лечения – противоопухолевые препараты. К сожалению, нейроэндокринные опухоли малочувствительны, химиорезистентны к цитостатикам. Новейших таргетных препаратов против нейроэндокринных опухолей также не существует.

- Создается впечатление, что выхода для пациента не остается ...

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Существуют эффективные лекарства для контроля карциноидного синдрома, который сопровождает и осложняет болезнь. Таковы ингибиторы рецепторов соматостатина, среди которых наиболее известным является препарат с действующим веществом ланреотид. Его эффективность доказана в многочисленных клинических исследованиях. Онкологи применяют его уже долгое время.

Очень важно, чтобы пациенты принимали лекарство постоянно, на протяжении всего периода лечения, которое может длиться годами.

Во время терапии нейроэндокринных опухолей контроль карциноидного синдрома с помощью ингибиторов рецепторов соматостатина является первостепенной задачей. В противном случае резко ухудшается качество жизни пациента и может развиться синдром "карциноидного сердца" – кальцификация его правых отделов и сердечная недостаточность. Большую проблему представляет карциноидный криз, который характеризуется высокой летальностью.

Однако, гормонально активные опухоли с рецепторами соматостатина можно уничтожить с помощью иммунных радиопептид-конъюгатов.

Технология производства этих лекарств сложна. Этот комплекс состоит из белков, которые целенаправленно обнаруживают клетки с активными рецепторами, линкера и еще одного компонента — радионуклидного лютеция, который уничтожает злокачественную клетку.

- Доступно ли это для украинцев?

— Это уникальная технология и она доступна в большинстве стран мира. К сожалению, в Украине ее нет, и больные за свой счет вынуждены лечиться в других странах. Возможно, со временем эта технология будет доступна и у нас. Хочется надеяться, что, когда пандемия схлынет, государство снова будет заниматься другими больными, в том числе больных раком, численность которых продолжает расти из года в год и скоро достигнет 1 млн человек.

Вывод: количество НЭО в мире и в Украине продолжает расти. Методов ранней диагностики и популяционного скрининга этих опухолей не существует и поэтому диагноз у больных устанавливается на поздних стадиях.

Лечение больных с нейроэндокринными опухолями должно включать не только противоопухолевые цитостатики, но и ингибиторы рецепторов соматостатина (ланреотид). Перспективным методом лечения могут стать иммунные пептид-конъюгаты, в состав которых входит радиоактивный изотоп лютеций.

Материал опубликован при поддержке представительства "IPSEN Pharma".

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