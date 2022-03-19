"Специалисты ландшафтного дизайна мастерски удалили элементы армии оккупантов": ВСУ уничтожили 2 батареи вражеской артиллерии

Защитники Украины уничтожили 2 батареи вражеской техники в Черниговской области.

В Черниговской области Вооруженные Силы Украины уничтожили вражескую артиллерию.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ".

"Специалисты ландшафтного дизайна подразделений оперативного командования "Північ" продолжают мастерски удалять элементы армии оккупанта из Черниговщины. Сегодня 2 батареи вражеской артиллерии пошли вслед за российским кораблем. Так, наши защитники нанесли огневое поражение батареи РСЗО "Ураган" и батареи самоходных артиллерийских установок установок 2С19 "МСТА-С", – говорится в сообщении.

Напомним, что пять ударов ВСУ не остановили оккупантов. Враги снова "полезли" на аэродром в Чернобыевке и были уничтожены. Вооруженные Силы Украины в шестой раз ударили по аэродрому Чернобаевки под Херсоном и снова уничтожили позиции российских оккупантов.

По состоянию на 19 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов ориентировочно составили 14,4 тысячи человек.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 23-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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