Специалисты немецкого Deutsche Bahn усилят управление пассажирскими перевозками УЗ

Сотрудничество с DB даст шанс ввести на украинской железной дороге немецкое качество и сервис.

К процессу управления пассажирскими перевозками Укрзализныци будут привлечены специалисты немецкой Deutsche Bahn Engineering & Consulting.

Соглашение с компанией уже подписано, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он пояснил, что программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" сейчас идет не только на объектах социальной и дорожной инфраструктуры, но и в портах, аэропортах и железной дороге.

"Наша основная цель - системное развитие страны и возвращение доверия граждан к государственным институтам. Сегодня мы сделали еще один важный шаг к этому - подписали соглашение с Deutsche Bahn Engineering & Consulting, которое позволит Укрзализныце усилить процесс управления пассажирскими перевозками специалистами из немецкой компании", - написал министр во вторник, 24 августа.

Сотрудничество с DB даст шанс ввести на украинской железной дороге немецкое качество и сервис. "Это непростой путь - и чуть ли не крупнейший за последние годы вызов для украинской железной дороги. Однако есть три важных фактора, которые помогут нам получить успешный результат", - отметил Кубраков.

Германия имеет успешный международный опыт в процессе трансформации железной дороги. Кубраков привел пример Казахстана, где Deutsche Bahn смогла в довольно короткое время оптимизировать управленческие процессы.

Кроме этого, успешный опыт реализации сложных масштабных проектов есть и в Украине - в частности, в рамках "Большой стройки".

"Едва ли не впервые мы видим, как в стране работает единственная политическая система ценностей, где в приоритете - развитие Украины", - заявил Кубраков.

Не менее важным является то, что государство начало осознавать свою социальную функцию в транспортном секторе, считает он.

"В этом году впервые за годы Независимости государство начало финансировать пассажирские перевозки - новые вагоны и локомотивы, точечные проекты электрификации", - подчеркнул министр.

Как ранее заявил Президент Владимир Зеленский, в рамках "Большой стройки" стартует проект City Express, который должен создать новое и качественное загородное железнодорожное сообщение крупных городов. Первый этап проекта будет реализовываться в Киеве, Днепре и Харькове.

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