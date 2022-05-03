Специалисты разработают справочник для восстановления украинских городов по современным стандартам – ОП

Специалисты разработают справочник для восстановления украинских городов по современным стандартам – ОП

В Украине будет разработан справочник, который можно использовать при планировании современных и комфортных общественных пространств в украинских городах.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

К созданию справочника, дающего общее видение, какими должны быть современные и комфортные пространства, присоединились украинские архитекторы, планировщики, исследователи, дизайнеры и инженеры.

«В справочнике можно будет посмотреть и проанализировать дизайн-код типовых городских кварталов и улиц для быстрого и комплексного восстановления разрушенных городов», - рассказал Тимошенко.

По его словам, специалисты работают над созданием каталога типовых элементов всех уличных зон: фасадов, входов и летних площадок, пешеходов, озеленения, уличной мебели, велосети, общественного транспорта и автомобилей.

Также в справочнике будут представлены лучшие примеры современных улиц, которые можно реализовать в новых городах.

«Во многих странах и городах уже есть подобные справочники. К примеру, американский справочник Global street design guide, в котором описывают правила проектирования современных улиц. Или справочник благоустройства Праги, где описывают объекты в общественных пространствах и правила их расположения», - отметил заместитель руководителя ОП.

Как ранее сообщил Тимошенко, для послевоенного обновления Украины по каждой области создается специальный каталог инфраструктуры. Эти данные будут предоставляться странам-партнерам, выразившим готовность помочь в восстановлении украинских населенных пунктов.

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