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Специалисты возобновили внешнее электроснабжение Запорожской АЭС: станция подключена к энергосистеме Украины

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Специалисты возобновили внешнее электроснабжение Запорожской АЭС: станция подключена к энергосистеме Украины

Фото: Associated Press

Станция была обесточена 3 ноября после вражеских обстрелов.

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС удалось возобновить 4 ноября после того, как оно было прекращено из-за обстрела российских войск.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщила пресс-служба агентства.

Там уточнили, что были отремонтированы обе внешние линии 750 кВ и 330 кВ, необходимые для подачи электроэнергии из энергосистемы Украины.

"Около 22:00 было возобновлено электроснабжение 750 кВ на все шесть энергоблоков ЗАЭС, а восемь действующих аварийных дизель-генераторов выключены и переведены в режим ожидания, сообщил генеральный директор Гросси со ссылкой на информацию, полученную им от группы экспертов МАГАТЭ, присутствующей на станции", – говорится в заявлении организации.

Напомним, Запорожская АЭС была полностью обесточена 3 ноября в связи с обстрелами российских оккупантов. Захватчики еще 2 ноября повредили две последние высоковольтные линии связи ЗАЭС с украинской энергосистемой.

Отметим, что в "Энергоатоме" сообщали о планах оккупантов подключить ЗАЭС к оккупированным Крыму и Донбассу.

Добавим, что несколько дней назад миссия МАГАТЭ побывала в Украине с проверкой ядерных объектов и не обнаружыла признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов, в чем раньше обвиняла Россия.

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Дата публикации
Просмотры
1065
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