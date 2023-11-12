Специально выбирал время: в Житомирской области отец систематически насиловал родную дочь

В Житомирской области житель Звягельского района признан виновным в изнасиловании малолетнего ребенка, а также сексуальном насилии в отношении него.

Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Мужчина в течение мая-июля 2022 года неоднократно совершал особо тяжкие преступления в отношении родной дочери. Для этого выбирал время, когда дома не было жены и младшего ребенка. Он насиловал девочку и совершал в отношении нее сексуальное насилие. Запугивал дочь и угрожал избиением, предостерег никому о содеянном не рассказывала", — рассказали детали в ведомстве.

Девочка сбежала из дома, только тогда стало известно, что случилось.

Свою вину в суде отец признал частично. После задержания и приговора суда он находился под стражей. Приговор суда – 15 лет лишения свободы.

Напомним, житель Коростышева на протяжении нескольких лет насиловал и развращал двух малолетних сестричек – своих крестниц.

А в Днепре будут судить мужчину, который забил до смерти сожительницу и неоднократно насиловал трех ее сыновей.

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