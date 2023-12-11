Спецназовцы "АЗОВА" уничтожили российский танк FPV-дроном (видео)

Так, "АЗОВ" показал мощное уничтожение вражеского танка Т-80. По технике армии РФ отработала 12-я бригада специального назначения FPV-дроном.

Об этом сообщает "АЗОВ".

"АЗОВ" показал яркое уничтожение вражеского танка

Надеемся, россияне, как и мы, поражены столь мощной работой украинских военных. Оккупанты никак не поймут: в Украине их ждут только потери и смерть. Наши бойцы будут защищать от российского нашествия каждого украинца и сантиметр земли.

Ранее нацгвардейцы уничтожили вражеский ЗРК "Витязь" в Херсонской области.

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