Спецназовцы НГУ уничтожили элитное подразделение РФ в Донецкой области (видео)

Бойцы Нацгвардии показали, как всеми методами и способами уничтожали элитное подразделение ВС РФ.

В Донецкой области было уничтожено очередное российское подразделение. К этому приложили руки бойцы Национальной гвардии Украины.

Видео методического уничтожения россиян нацгвардейцы выложили в Сети.

На кадрах запечатлены как спецназовцы НГУ уничтожают российских оккупантов. Бойцы сначала обстреляли колонну из 5 танков, уничтожив несколько из них вместе с экипажами. Далее нацгвардейцы переключились на ликвидацию врага, засевшего в окопах. С дрона на позиции оккупантов было сброшено несколько гранат. Уничтожен личный состав и блиндажи.

Напомним, спецназовцы уничтожили вражеский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении (видео).

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