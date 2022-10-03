Спецназовцы НГУ уничтожили элитное подразделение РФ в Донецкой области (видео)

Бойцы Нацгвардии показали, как всеми методами и способами уничтожали элитное подразделение ВС РФ.
В Донецкой области было уничтожено очередное российское подразделение. К этому приложили руки бойцы Национальной гвардии Украины.
Видео методического уничтожения россиян нацгвардейцы выложили в Сети.
На кадрах запечатлены как спецназовцы НГУ уничтожают российских оккупантов. Бойцы сначала обстреляли колонну из 5 танков, уничтожив несколько из них вместе с экипажами. Далее нацгвардейцы переключились на ликвидацию врага, засевшего в окопах. С дрона на позиции оккупантов было сброшено несколько гранат. Уничтожен личный состав и блиндажи.
Спецназначители #Нацгвардии уничтожили элитное подразделение России в Донецкой области.– НГУ (@ng_ukraine) October 3, 2022
Полное видео здесь: https://t.co/TZ5mfpZPlQ pic.twitter.com/GB7GfFysCC
Напомним, спецназовцы уничтожили вражеский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении (видео).
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