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Спецназовцы СБУ экстренно "выключили свет" 10 оккупантам (видео)

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1805
Время на прочтение
1 мин
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Спецназовцы СБУ экстренно "выключили свет" 10 оккупантам (видео)

В одном из направлений СБУ ликвидировали группу оккупантов.

На одном из направлений фронта спецназовцы ЦСО "насыпали" российским воякам, попав в КамАЗ, где они находились.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Наша специальная группа проводила разведку и зафиксировала российский КамАЗ и его пассажиров. говорится в сообщении СБУ.

Напомним, что В Генштабе ВСУ обновили потери РФ в Украине за минувшие сутки. Силы обороны "ликвидировали" 380 российских оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
1805
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