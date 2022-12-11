Спецназовцы СБУ экстренно "выключили свет" 10 оккупантам (видео)

В одном из направлений СБУ ликвидировали группу оккупантов.
На одном из направлений фронта спецназовцы ЦСО "насыпали" российским воякам, попав в КамАЗ, где они находились.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Наша специальная группа проводила разведку и зафиксировала российский КамАЗ и его пассажиров. говорится в сообщении СБУ.
Напомним, что В Генштабе ВСУ обновили потери РФ в Украине за минувшие сутки. Силы обороны "ликвидировали" 380 российских оккупантов.
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