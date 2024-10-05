Спецназовцы СБУ мощно отработали по врагу: сколько техники уничтожено

Так, спецназовцы СБУ устроили врагу настоящую "дорогую гнев". За прошедшую неделю они уничтожили вражескую технику, составили и личный состав.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили 61 единицу техники армии РФ

За прошедшую неделю воины "отминусовали":

10 танков

33 ББМ

18 артсистем и РСЗО

4 системы ПВО и одну систему РЕБ/РЭР

219 единиц автотранспорта

25 БпЛА и 22 антенны связи

148 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций

2 склада с боеприпасами

Также было уничтожено 176 окупантов.

Напомним, ВСУ показали ликвидацию вражеского танка дроном с термитной смесью. Это первый подобный прецедент.

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