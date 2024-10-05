Спецназовцы СБУ мощно отработали по врагу: сколько техники уничтожено

Украинские бойцы продолжают наносить урон врагу.
Так, спецназовцы СБУ устроили врагу настоящую "дорогую гнев". За прошедшую неделю они уничтожили вражескую технику, составили и личный состав.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
За прошедшую неделю воины "отминусовали":
- 10 танков
- 33 ББМ
- 18 артсистем и РСЗО
- 4 системы ПВО и одну систему РЕБ/РЭР
- 219 единиц автотранспорта
- 25 БпЛА и 22 антенны связи
- 148 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций
- 2 склада с боеприпасами
Также было уничтожено 176 окупантов.
Напомним, ВСУ показали ликвидацию вражеского танка дроном с термитной смесью. Это первый подобный прецедент.
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