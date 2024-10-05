Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Спецназовцы СБУ мощно отработали по врагу: сколько техники уничтожено

Дата публикации
Просмотры
510
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Спецназовцы СБУ мощно отработали по врагу: сколько техники уничтожено

Уничтоженная техника РФ/Иллюстративный фото

Украинские бойцы продолжают наносить урон врагу.

Так, спецназовцы СБУ устроили врагу настоящую "дорогую гнев". За прошедшую неделю они уничтожили вражескую технику, составили и личный состав.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили 61 единицу техники армии РФ

Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили 61 единицу техники армии РФ

За прошедшую неделю воины "отминусовали":

  • 10 танков
  • 33 ББМ
  • 18 артсистем и РСЗО
  • 4 системы ПВО и одну систему РЕБ/РЭР
  • 219 единиц автотранспорта
  • 25 БпЛА и 22 антенны связи
  • 148 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций
  • 2 склада с боеприпасами

Также было уничтожено 176 окупантов.

Напомним, ВСУ показали ликвидацию вражеского танка дроном с термитной смесью. Это первый подобный прецедент.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация