Спецназовцы ВСУ получат новый маскировочный костюм: какие его преимущества (фото)

При его создании были учтены замечания и пожелания военнослужащих.

Для выполнения боевых задач подразделения специального назначения ВСУ получат новый зимний маскировочный костюм. Новая модель "Тип С" оснащена усовершенствованными элементами маскировки и конструктивными решениями, которые позволяют костюму выполнять дополнительную функцию маскировки.

Об этом сообщили в Минобороны.

"Свободная конструкция костюма обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает контуры человека и позволяет использовать его как верхнюю одежду", — говорится в сообщении.

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При разработке нового маскировочного костюма были учтены замечания и пожелания военнослужащих.

В 2024 году Минобороны разработало и утвердило 28 технических спецификаций вещей военных. Среди них облегченный бронежилет или адаптивная одежда для раненых.

Напомним, Министерство обороны Украины утвердило новые стандарты подготовки по медицинской помощи для улучшения компетентности военных.

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