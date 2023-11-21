Спецоперация "Майдан-3": Зеленский рассказал, как и когда Россия хочет отстранить его от власти

По словам Зеленского, с начала полномасштабной войны он пережил 5-6 покушений на жизнь.

Российские спецслужбы работают над операцией "Майдан-3", которая призвана отстранить от власти президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом глава государства сказал в интервью The Sun.

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По его словам, срок сделки – конец 2023 года. Для этого у России есть разные инструменты.

"Возможно, дело не в убийстве. Я имею в виду, что оно меняется. Они будут использовать любые у них инструменты. Такая идея: до конца года. Они даже дали название операции. Но, видите ли, мы можем с этим жить", — заявил Зеленский.

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения России пережил 5-6 покушений на жизнь.

Напомним, в этом же интервью Зеленский назвал две страны, которые могут вынудить Путина вывести войска из Украины.

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