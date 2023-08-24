Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Спецоперация продолжается: ГУР – о высадке украинских подразделений в Крыму

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
3302
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Спецоперация продолжается: ГУР – о высадке украинских подразделений в Крыму

Украинский Крым

Противник потерь среди личного состава и средств, рассказали в ГУР.

Спецоперация, в рамках которой украинские военные утром 24 августа совершили высадку в Крыму, продолжается.

Об этом Общественному сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, потерь среди личного состава со стороны Украины нет, но есть потери со стороны противника.

"В рамках спецоперации произошла высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки во взаимодействии с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется", – прокомментировал Юсов.

Он уточнил, что украинские подразделения высадились на мысе Тарханкут – западное побережье Крыма. Это именно то место, где накануне было уничтожено российское ПВО.

Пророссийский тг-канал SHOT пишет, что первые звуки стрельбы услышали около 3:50 в кемпинге "Оленивка Village" в селе Оленивка. В районе введен план "Фортеця".

Напомним, украинские подразделения произвели высадку в Крыму.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "В Крыму переполох! Местные коллаборанты уже переобуваются"

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3302
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация