Спецоперация продолжается: ГУР – о высадке украинских подразделений в Крыму

Противник потерь среди личного состава и средств, рассказали в ГУР.

Спецоперация, в рамках которой украинские военные утром 24 августа совершили высадку в Крыму, продолжается.

Об этом Общественному сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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По его словам, потерь среди личного состава со стороны Украины нет, но есть потери со стороны противника.

"В рамках спецоперации произошла высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки во взаимодействии с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется", – прокомментировал Юсов.

Он уточнил, что украинские подразделения высадились на мысе Тарханкут – западное побережье Крыма. Это именно то место, где накануне было уничтожено российское ПВО.

Пророссийский тг-канал SHOT пишет, что первые звуки стрельбы услышали около 3:50 в кемпинге "Оленивка Village" в селе Оленивка. В районе введен план "Фортеця".

Напомним, украинские подразделения произвели высадку в Крыму.

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