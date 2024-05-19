Спецоперация на Выборгскую нефтебазу в РФ: стало известно, кто атаковал объекты и чем были нанесены удары

Жители Выборга в соцсетях писали о мощном взрыве в городе около 02:50.

Ночью 19 мая Выборгская нефтебаза в Ленинградской области РФ подверглась атаке. Спецоперацию провело Главное управление разведки нашего государства.

Об этом со ссылкой на ГУР, пишет "Украинская правда".

Как стало известно, нефтебаза была поражена с помощью трех взрывных устройств. Удары получили резервуары с топливом. Они использовались оккупантами для военных задач. В результате операции они были уничтожены.

В то же время, жители Выборга в соцсетях писали о мощном взрыве в городе около 02:50. После взрыва на нефтебазе начался мощный пожар.

“Декарбонизация путинской диктатуры будет продолжаться и в дальнейшем, последовательно и методично, пока Россия использует нефтегазовую отрасль в военных целях или не заберется из Украины. Цена российской агрессии для кремля будет постоянно расти и уже сейчас отражается на их способности обеспечивать горючим даже внутренний рынок. Продолжение следует”, — рассказали в ГУР.

Напомним, что ранее жители Новороссийска в Краснодарском крае РФ сообщают о взрывах.

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